США хочуть зупинити "Північний потік-2": Держсекретар зробив заяву на зустрічі з МЗС Німеччини
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом 23 березня в Брюсселі. Він заявив, що американський уряд виступає проти реалізації проєкту "Північний потік-2".
Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляється на сайті відомства. Блінкен підкреслив прихильність США роботі з союзниками і партнерами по протидії російським зусиллям по підриву колективної безпеки і в цьому ключі підкреслив протидію американської влади трубопроводу "Північний потік-2".
Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас продовжили обговорення Афганістану і зобов'язалися продовжувати тісну координацію на шляху просування вперед. Вони відзначили, що двостороннє, американо-європейське і трансатлантичне співробітництво вкрай важливе для протистояння спільним викликам.
Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО підтвердив позицію Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2". Він суперечить інтересам Європейського Союзу і йде на шкоду Україні.
Також Блінкен нагадав, що президент США Джо Байден дуже чітко заявляв, що газопровід є поганою ідеєю – "поганою для Європи, поганою для США, в цілому вона суперечить цілям енергетичної безпеки самого ЄС". Проєкт може підірвати інтереси України, Польщі та низки інших близьких партнерів і союзників.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Глава Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом із двома десятками сенаторів закликав адміністрацію президента ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" і покласти край проєкту.
Партія "зелених" Німеччини заявила, що в свою передвиборну програму вони включать скасування російського газопроводу "Північний потік-2". Ймовірно, вони стануть частиною правлячої коаліції в новому складі німецького парламенту.