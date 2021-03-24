США хотят остановить "Северный поток-2": Госсекретарь сделал заявление на встрече с МИД Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом 23 марта в Брюсселе. Он заявил, что американское правительство выступает против реализации проекта "Северный поток-2".
Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, сообщается на сайте ведомства. Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским усилиям по подрыву коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул противодействие американских властей трубопроводу "Северный поток-2".
Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас продолжили обсуждение Афганистана и обязались продолжать тесную координацию на пути продвижения вперед. Они отметили, что двустороннее, американо-европейское и трансатлантическое сотрудничество крайне важно для противостояния общим вызовам.
Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран-членов НАТО подтвердил позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2". Он противоречит интересам Европейского Союза и идет во вред Украине.
Также Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден очень четко заявлял, что газопровод является плохой идеей – "плохой для Европы, плохой для США, в конце концов она противоречит целям энергетической безопасности самого ЕС". Проект может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров и союзников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес наряду с двумя десятками сенаторов призвал администрацию президента ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" и положить конец проекту.
Партия "зеленых" Германии заявила, что в свою предвыборную программу они включат отмену российского газопровода "Северный поток-2". Вероятно, они станут частью правящей коалиции в новом составе немецкого парламента.