США хотят остановить "Северный поток-2": Госсекретарь сделал заявление на встрече с МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом 23 марта в Брюсселе. Он заявил, что американское правительство выступает против реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, сообщается на сайте ведомства. Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским усилиям по подрыву коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул противодействие американских властей трубопроводу "Северный поток-2".

Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас продолжили обсуждение Афганистана и обязались продолжать тесную координацию на пути продвижения вперед. Они отметили, что двустороннее, американо-европейское и трансатлантическое сотрудничество крайне важно для противостояния общим вызовам.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран-членов НАТО подтвердил позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2". Он противоречит интересам Европейского Союза и идет во вред Украине.

Также Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден очень четко заявлял, что газопровод является плохой идеей – "плохой для Европы, плохой для США, в конце концов она противоречит целям энергетической безопасности самого ЕС". Проект может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров и союзников.

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