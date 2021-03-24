США хочуть зупинити "Північний потік-2": Держсекретар зробив заяву на зустрічі з МЗС Німеччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом 23 березня в Брюсселі. Він заявив, що американський уряд виступає проти реалізації проєкту "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляється на сайті відомства. Блінкен підкреслив прихильність США роботі з союзниками і партнерами по протидії російським зусиллям по підриву колективної безпеки і в цьому ключі підкреслив протидію американської влади трубопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас продовжили обговорення Афганістану і зобов'язалися продовжувати тісну координацію на шляху просування вперед. Вони відзначили, що двостороннє, американо-європейське і трансатлантичне співробітництво вкрай важливе для протистояння спільним викликам.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО підтвердив позицію Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2". Він суперечить інтересам Європейського Союзу і йде на шкоду Україні.

Також Блінкен нагадав, що президент США Джо Байден дуже чітко заявляв, що газопровід є поганою ідеєю – "поганою для Європи, поганою для США, в цілому вона суперечить цілям енергетичної безпеки самого ЄС". Проєкт може підірвати інтереси України, Польщі та низки інших близьких партнерів і союзників.

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