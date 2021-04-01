Справу про рекордний хабар НАБУ намагаються "злити"? Силовики заявляють про порушення

В Україні Верховний суд ухвалив рішення передати справу про рекордний хабар керівнику Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП) в розмірі 5 млн доларів у Київський апеляційний суд. У НАБУ вважають, що таке рішення перешкодить справедливому вироку підозрюваним.

Про це в антикорупційному бюро повідомили у відповідь на запит OBOZREVATEL. "Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виняткова підслідність і підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ і САП", – зазначають у відомстві.

Перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколи Ілляшенко, один із керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів Януковича Миколою Злочевським, та довірена особа ексміністра екології намагалися за рекордний в історії України хабар у 5 млн дол. "переконати" НАБУ і САП закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології.

"Цим особам та ексміністру екології, НАБУ та САП влітку 2020 року повідомили про підозру, а 2 грудня того ж року завершили розслідування та відкрили матеріали для ознайомлення трьом підозрюваним", – зазначають у НАБУ.

24 грудня 2020 року Печерський райсуд втаємничено, без участі прокурорів САП ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування. Це рішення прокурори САП оскаржили в законний спосіб, подавши апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

Адвокат одного з підозрюваних звернувся зі скаргою до ВС, і вже той визначив, що долю підсудності у справі за підозрою посадовців ДФС та осіб, наближених до ексміністра екології, має вирішити не АП ВАКС, а Київський апеляційний суд.

Варто зазначити, що ВС не вперше розглядає скарги з аналогічних питань. Щонайменше сім разів упродовж 2019-2021 рр. він ухвалював рішення, якими фактично визначав, що питання підсудності у провадженнях НАБУ та САП має вирішувати уповноважений суб’єкт, яким, згідно з КПК, є колегія у складі п’ятьох суддів АП ВАКС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НАБУ 12 червня 2020 року затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабаря в розмірі $6 млн.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.

Журналіст уточнив, що гроші чиновник податкової передавав Євгену Шевченку, який уже співпрацював із НАБУ щодо гучних кримінальних справ.

У машині Ілляшенка виявили мільйон доларів, який, як зазначає Бутусов, було передано йому за посередництво.