Дело о рекордной взятке НАБУ пытаются "слить"? Силовики заявляют о нарушениях

В Украине Верховный суд принял решение передать дело о рекордной взятке руководителю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в размере 5 млн долларов в Киевский апелляционный суд. В НАБУ считают, что такое решение помешает справедливому приговору подозреваемым.

Об этом в антикоррупционном бюро сообщили в ответ на запрос OBOZREVATEL. "Национальное бюро считает, что такое решение ВС фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствах НАБУ и САП", – отмечают в ведомстве.

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен Януковича Николаем Злочевским и доверенное лицо экс-министр экологии пытались за рекордную в истории Украины взятку в 5 млн долл. "убедить" НАБУ и САП закрыть уголовное производство по подозрению бывшего министра экологии.

"Этим лицам и экс-министру экологии, НАБУ и САП летом 2020-го сообщили о подозрении, а 2 декабря того же года завершили расследование и открыли материалы для ознакомления трем подозреваемым", – отмечают в НАБУ.

24 декабря 2020 Печерский райсуд тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производства в НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования. Это решение прокуроры САП обжаловали законно, подав апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

Адвокат одного из подозреваемых обратился с жалобой в ВС, и уже тот определил, что судьба подсудности по делу по подозрению должностных лиц ДФС и лиц, приближенных к экс-министр экологии, имеет решение не АП ВАКС, а Киевский апелляционный суд.

Стоит отметить, что ВС не впервые рассматривает жалобы по аналогичным вопросам. По меньшей мере семь раз * в течение 2019-2021 гг. Он принимал решения, которыми фактически определял, что вопрос подсудности в производствах НАБУ и САП, должен решать уполномоченный субъект, которому, согласно УПК, является коллегия в составе пяти судей АП ВАКС .

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ 12 июня 2020-го задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.

По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

Журналист уточнил, что деньги чиновник налоговой передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам.

В машине Ильяшенко обнаружили миллион долларов, который, как отмечает Бутусов, был передан ему за посредничество.