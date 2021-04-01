Справу про рекордний хабар НАБУ намагаються "злити"? Силовики заявляють про порушення

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Ринки та компанії
2 хвилини
779
Печерський суд забрав у НАБУ справу про хабар Ситнику і Холодницькому

В Україні Верховний суд ухвалив рішення передати справу про рекордний хабар керівнику Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП) в розмірі 5 млн доларів в Київський апеляційний суд. У НАБУ вважають, що таке рішення перешкодить справедливому вироку підозрюваним.

Про це в антикорупційному бюро повідомили у відповідь на запит OBOZREVATEL. "Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виняткова підслідність і підсудність у кримінальних виробництвах НАБУ і САП", – відзначають у відомстві.

Перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколи Ілляшенко, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів Януковича Миколою Злочевським та довірена особа ексміністра екології намагалися за рекордну в історії України хабар в 5 млн дол. "переконати" НАБУ і САП закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології.

"Цим особам та ексміністру екології, НАБУ та САП влітку 2020 року повідомили про підозру, а 2 грудня того ж року завершили розслідування та відкрили матеріали для ознайомлення трьом підозрюваним", – відзначають в НАБУ.

24 грудня 2020 року Печерський райсуд втаємничено, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування. Це рішення прокурори САП оскаржили в законний спосіб, подавши апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

Адвокат одного з підозрюваних звернувся зі скаргою до ВС, і вже той визначив, що долю підсудності у справі за підозрою посадовців ДФС та осіб, наближених до ексміністра екології, має вирішити не АП ВАКС, а Київський апеляційний суд.

Варто зазначити, що ВС не вперше розглядає скарги з аналогічних питань. Щонайменше сім разів* упродовж 2019-2021 рр. він ухвалював рішення, якими фактично визначав, що питання підсудності у провадженнях НАБУ та САП, має вирішувати уповноважений суб’єкт, яким, згідно з КПК, є колегія у складі п’яти суддів АП ВАКС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • НАБУ 12 червня 2020 року затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабаря в розмірі $6 млн.

  • За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.

  • Журналіст уточнив, що гроші чиновник податкової передавав Євгену Шевченку, який уже співпрацював із НАБУ щодо гучних кримінальних справ.

  • У машині Ільяшенка виявили мільйон доларів, який, як зазначає Бутусов, було передано йому за посередництво.

УкраїнаБоротьба з корупцією в Українікорупція