Власнику компаній із ремонту доріг повідомили про підозру в мільйонних хабарях у справі "Укравтодору"

НАБУ та САП оголосили Олександру Тисленку, бенефіціару групи компаній зі сфери дорожнього господарства, про підозру в наданні хабарів колишньому в.о. голови "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Йдеться про передачу 575 тис. доларів і 70 тис. євро протягом 2017-2019 років. Про це у вівторок, 13 квітня, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України на офіційному сайті. Правоохоронці ім'я фігуранта не розкривають, але його назвали "Наші гроші". Зазначається, що чоловік є власником компанії "Альтком".

За даними слідства, підозрюваний особисто й через підконтрольних йому осіб систематично надавав неправомірну вигоду як "абонентську плату" керівництву Державного агентства автомобільних доріг в обмін на прояв "лояльності" до його компаній.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК.

Зі свого боку ексглава "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного у продовженні терміну дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалось за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в межах проєкту "пан'європейського коридору".

Крім того, чиновник "не помітив" порушення графіка виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

Додамо: "Альтком" – донецька компанія, відома отриманням великих державних контрактів у 2010-х. Зокрема, мала контракти на будівництво великої окружної дороги навколо Києва (2008 рік), будівництво злітно-посадкової смуги в аеропорту Львова (2010), ремонт стадіону "Олімпійський" у Києві до Євро-2012.

У НАБУ нагадали, що розслідування наведених фактів детективи здійснюють із вересня 2019 року.

Влітку 2020 року, внаслідок спільної операції НАБУ та Центрального антикорупційного бюро Польщі, було викрито злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України.

У січні 2021-го матеріали кримінального провадження стосовно колишнього глави "Укравтодору" направлено для завершення досудового розслідування в Польщу, оскільки він є громадянином цієї держави.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Окружний суд Варшави в січні залишив під вартою колишнього главу "Укравтодору", міністра транспорту Польщі в 2011-2013 роках Новака ще на три місяці – щонайменше до 16 квітня.

Новака заарештували в Польщі в липні минулого року. Його звинуватили в керівництві організованою злочинною групою, що одержувала вигоду від корупції, і у відмиванні брудних грошей.

У межах ще однієї корупційної схеми Новак нібито пропонував міжнародній компанії, що будує дороги, створити спільне підприємство, в якому передбачав роль і для себе.