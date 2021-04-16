Smart Holding і Dragon Capital закрили операцію з продажу Unex Bank

Компанії Smart Holding і Dragon Capital закрили угоду купівлі-продажу 100% акцій АТ "Юнекс Банк".

Як передає пресслужба Smart Holding, договір був підписаний в грудні 2020 року.

Генеральний директор Smart Holding Олексій Пертін зазначив, що компанія прагне максимально ефективно працювати з інвестиційним портфелем.

"У даній угоді найкращим чином зійшлися наші інтереси і інтереси наших партерів. Ми вдячні Dragon Capital за злагоджену спільну роботу з підготовки і закриття угоди. Упевнений, що UnexBank продовжить свій успішний розвиток", – сказав він.

Сторонами договору виступили: від Smart Holding – компанія Withine Investments LTD (Кіпр), від Dragon Capital – Dragon Capital Investments Limited (Кіпр), що бере участь в угоді разом з Іваном Світеком. Сума угоди не розголошується.

Довідка

Smart Holding – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України. Інтереси Smart Holding зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Smart Holding інвестують в об'єкти сфери гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, енергетики, суднобудування і нерухомості.

Withine Investments LTD (Кіпр) володіла 100% акцій АТ "ЮНЕКС БАНК". Зі свого боку, 100% акцій Withine Investments належить Smart Investments (CY) LTD. Власником Smart Investments є Вадим Новинський.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Компанія була заснована в 2000 році в Києві і має успішний 20-річний досвід прямих інвестицій в Україні.