"Слуги народу" підтримали податок для Google, який стане одним із найвищих у світі

Монобільшість Верховної Ради проголосувала за законопроєкт №4184, який зобов'яже світові інтернет-компанії, які працюють в Україні, платити податки в державний бюджет. Український "податок на Google" стане одним із найвищих у світі.

За відповідний документ проголосували 235 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Автором законодавчої ініціативи є нардеп партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Під оподаткування можуть потрапити послуги з:

постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книжок та журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор, а також участь у таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних та інших подібних ресурсів;

надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Це фактично означає, що всі платні мобільні додатки, розваги, навчальні матеріали, книги, програмне забезпечення, реклама подорожчають на вартість ПДВ, а саме на 20%.

Мета законопроєкту – збільшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування нерезидентів, що надають електронні послуги на території України, та створення сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Водночас Гетманцев наголосив, що проєкт закону не вводить новий податок, а передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій.

"У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації, які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податки. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії – не сплачують. Ми обговорювали цей законопроєкт із представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії", – сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про необхідність посилювати заходи і відповідальність за несплату податків. За його словами, всі постійно патріотично говорять про бюджет, але у багатьох патріотизм закінчується, щойно доводиться платити податки.