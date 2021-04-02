Росія та ОПЕК домовилися збільшити видобуток нафти: названо терміни

Країни ОПЕК і Росія висловили впевненість у відновленні світової економіки, погодившись поступово збільшувати видобуток нафти в найближчі місяці. Так, організація країн-експортерів нафти та її союзники додадуть більше 2 млн барелів на добу до світових поставок нафти з травня по липень.

Про це повідомляє Bloomberg. До зустрічі керівництва 1 квітня очікувалося, що воно збереже свою обережну позицію, відклавши поточні скорочення поставок, як це було в минулому місяці. Проте Саудівська Аравія та її союзники показали, що тепер вони більш переконані в тому, що попит на паливо знаходиться на більш твердій основі після річного падіння через коронавірус.

У міру того як такі країни, як США, швидко розширюють свої програми вакцинації, з'являються нові сигнали про те, що нафтовий ринок зцілюється. Відзначимо, минулого тижня американські нафтопереробні заводи переробили найбільше сирої нафти з початку пандемії.

Хоч європейське споживання нафти залишається слабким, оскільки Франція, Німеччина та Італія продовжують або вводять нові обмеження, показники попиту з боку Китаю залишаються сильними. Середньосвітове семиденне число комерційних рейсів, що вилітають кожен день, досягло 31 березня постпандеміческого максимуму в 77 708.

"Навіть в тих секторах, які сильно постраждали, таких як авіаперевезення, є ознаки значного поліпшення", – сказав міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман на відкритті відеоконференції ОПЕК.

При цьому великі споживачі, включаючи США та Індію, закликають ОПЕК тримати ціни під контролем. Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм подзвонила своєму саудівському колезі напередодні зустрічі організації, щоб підкреслити важливість доступної енергії. Принц Абдулазіз сказав журналістам, що вони не обговорювали нафтовий ринок.

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