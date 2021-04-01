Приймальні в українських лікарнях отримають майже 5 тисяч одиниць сучасної медтехніки за програмою "Велике будівництво"

У 2021 році заплановано організувати поставку 4656 одиниць медичного обладнання на суму понад 6 млрд гривень для приймальних відділень в українських лікарнях.

Як повідомляє "РБК-Україна", йдеться про ті медичні установи, в яких проходить реконструкція у межах президентської програми "Велике будівництво".

"Ангіографи, ендоскопи, електрокардіографи, підйомники пацієнтів, дефібрилятори, функціональні ліжка, апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, центральні кисневі станції з мережею, апарати серцевого масажу, центральні станції моніторингу, аналізатори крові, біохімічні аналізатори, коагулометричні аналізатори, МРТ і т. д - все це апаратура, яка дуже необхідна лікарям, щоб рятувати життя українців", - пише видання.

Як зазначається, багато лікарень, особливо в райцентрах, досі не мали навіть подібної техніки, тому пацієнтів доводилося возити в обласні центри. Таким чином деякі райони України тепер назавжди забудуть страшну практику, коли треба було їхати за десятки кілометрів до обласного центру і втрачати дорогоцінний час для порятунку життя.

Що стосується 2020 року, то тоді у рамках виконання "Великого будівництва" за кошти держбюджету було куплено 466 одиниць медичної апаратури для приймальних відділень українських лікарень - 161 комп'ютерний томограф, 146 цифрових рентгенів, 159 апаратів УЗД.

Крім того, однією з вимог при проєктуванні оновлених приймальних відділень стало їх оснащення "теплими боксами" для заїзду швидких і подальшого комфортного супроводу пацієнтів до лікарні. Ця вимога реалізовується у тих приймальних відділеннях, де існують необхідні умови і технічна можливість.

Всього за підсумками 2020-2021 року планується реконструювати 202 прийомальних відділення по всій Україні. У Чернівецькій, Луганській і Черкаській областях роботи з реконструкції приймальних відділень завершені вже на 100%.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про те, що при будівництві соціальної інфраструктури особливий акцент робиться на безбар'єрному доступі для маломобільних груп населення.