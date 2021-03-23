Повністю зупинити "Північний потік-2" не вдасться: аналітик оцінив перспективи проєкту

Повністю зупинити будівництво "Північного потоку-2" вже не вийде, тому що залишилося добудувати лише 6% трубопроводу. Проєкт навряд чи буде завершено до кінця 2021-го, на заваді стоять санкції з боку США, які спрямовані на учасників будівництва.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер. За його словами, щодо економічних втрат все не так однозначно, тому що Німеччина кожен раз нагадує, що погодилася на проєкт лише в разі збереження транзиту через Україну.

Крім того, в ЄС ухвалили спеціальний закон, який не дозволяє одній компанії використовувати всі 100% потужності шляху. Газпром буде змушений віддати 50% потужності або 27,5 млрд кубометрів незалежному оператору.

"Якщо ж ми припустимо найгірший варіант: Москва відмовиться від української труби та зможе обійти заборону на обмеження, то бюджет України може втратити близько $3 млрд – відчутну частину річних доходів ($37,53 млрд у проєкті бюджету на 2021 рік). Не будемо забувати про дефіцит бюджету в 5,5% і про проблеми з отриманням чергового траншу від МВФ", – говорить Родлер.

При цьому уряд має ще час для пошуку альтернативних джерел поповнення бюджету, так як будівництво навряд чи завершиться до кінця 2021 року. "Заважають процесу періодичні санкції з боку США, які спрямовані на учасників будівництва: навіть якщо розрахунки проводяться в євро, треті особи вважають за краще не зв'язуватися з подібними компаніями. Звичайно, варто виділити активний опір Німеччини, де відмовляються визнавати екстериторіальні санкції і виступають за продовження будівництва. Однак, судячи за наявними даними, будівництво в економічній зоні Данії почнеться лише в кінці березня, а завершиться лише до осені", – відзначає аналітик.

За його словами, найімовірніше, нова адміністрація США введе нові санкції в квітні-травні. З цієї причини процес укладання труб може затягнутися аж до нового року.

"Повністю зупинити будівництво вже не вийде – залишилося всього 6%. Занадто багато грошей було вкладено німецькими компаніями, щоб відмовлятися від проєкту на фінальній стадії. Навіть якщо на виборах у Німеччині в кінці року чинний уряд програє і на його місце прийдуть "зелені" (вони звинувачують Росію в порушенні прав людини і значно меншою мірою готові зберігати прагматичні відносини з нею), то будівництво може затягнутися, але абсолютно точно не завершиться", – підсумував Родлер.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Брюсселя на першу для себе зустріч глав МЗС країн-членів НАТО, підтвердив позицію Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2": він суперечить інтересам Європейського Союзу та йде на шкоду Україні.

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