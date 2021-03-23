Полностью остановить "Северный поток-2" не удастся: аналитик оценил перспективы проекта

Полностью остановить строительство "Северного потока-2" уже не получится, так как осталось достроить всего 6% трубопровода. Проект вряд ли будет завершен до конца 2021-го, на пути стоят санкции со стороны США, которые направлены на участников строительства.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его словам, касательно экономических потерь все не так однозначно, так как Германия каждый раз напоминает, что согласилась на проект лишь в случае сохранения транзита через Украину.

Кроме того, в ЕС приняли специальный закон, который не позволяет одной компании использовать все 100% мощности пути. Газпром будет вынужден отдать 50% мощности или 27,5 млрд кубометров независимому оператору.

"Если же мы предположим худший вариант: Москва откажется от украинской трубы и сможет обойти запрет на ограничения, то бюджет Украины может потерять порядка $3 млрд – ощутимую часть годовых доходов ($37,53 млрд в проекте бюджета на 2021 год). Не будем забывать о дефиците бюджета в 5,5% и о проблемах с получением очередного транша от МВФ", – говорит Родлер.

При этом у правительства есть еще время для поиска альтернативных источников пополнения бюджета, так как строительство вряд ли завершится до конца 2021 года. "Мешают процессу периодические санкции со стороны США, которые направлены на участников строительства: даже если расчеты производятся в евро, третьи лица предпочитают не связываться с подобными компаниями. Конечно, стоит выделить активное сопротивление Германии, где отказываются признавать экстерриториальные санкции и выступают за продолжение строительства. Однако, судя по имеющимся данным, строительство в экономической зоне Дании начнется лишь в конце марта, а завершится только к осени", – отмечает аналитик.

По его словам, вероятнее всего, новая администрация США введет новые санкции в апреле-мае. По этой причине процесс укладки труб может затянуться вплоть до нового года.

"Полностью остановить строительство уже не получится – осталось всего 6%. Слишком много денег было вложено немецкими компаниями, чтобы отказываться от проекта на финальной стадии. Даже если на выборах в Германии в конце года действующее правительство проиграет и на его место придут "зеленые" (они обвиняют Россию в нарушении прав человека и гораздо в меньшей степени готовы сохранять прагматичные отношения с ней), то строительство может затянуться, но совершенно точно не завершиться", – подытожил Родлер.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Брюссель на первую для себя встречу глав МИД стран-членов НАТО, подтвердил позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2": он противоречит интересам Европейского Союза и идет во вред Украине.

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