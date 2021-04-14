"Ощадбанк" найближчим часом приватизують: "слуга народу" розкрила деталі

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що найближчим часом державний "Ощадбанк" приватизують.

"Кабмін видав постанову про включення державного банку "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів. Це означає, що найближчим часом банк буде повністю або частково приватизовано", – написала Василевська-Смаглюк у Telegram.

За її словами, слід очікувати, що частка держави у банківському секторі зменшиться.

"До того ж державні гарантії частково зберігаються. Якщо вклад клієнта понад 200 тисяч гривень, то перші дві сотні, у разі чого, повертаються Фондом, а на решту суми поширюються держгарантії", – резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо, в кінці березня Верховна Рада підтримала зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", які дозволяють проведення аукціонів із продажу об’єктів "великої" приватизації у період карантину.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні почалася лобістська гра між ритейлом і банками за приблизно 1 мільярд доларів на рік. "Слуги народу" простою правкою до законопроєкту можуть кардинально змінити правила.

Комісію на банківські платежі під час оплати картою хочуть урізати в кілька разів. Зараз із кожної оплати карткою банк забирає до 3%, а за новою пропозицією буде близько 1%.