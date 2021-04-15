Німеччина виступила проти зупинки "Північного потоку-2", незважаючи на агресію Росії щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить підстав для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на нарощування військ Росії біля кордону з Україною.

"Відмова від проєкту не обов'язково призведе до зміни поведінки Москви та деескалації напруження в регіоні", – заявив Маас. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосив, що радше буде навпаки. Маас вважає, що Москва також не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія зосередила на українському кордоні найбільшу кількість своїх військ із початку війни 2014 року.

Також у ОБСЄ засудили дії Росії, яка стягує свої військові сили до кордону з Україною. Португалія, яка головує в ЄС, висловила занепокоєння безпековою ситуацією України.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався в 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона матиме збитки на 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.