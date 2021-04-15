Німеччина виступила проти зупинки "Північного потоку-2", незважаючи на агресію Росії щодо України
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить підстав для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на нарощування військ Росії біля кордону з Україною.
"Відмова від проєкту не обов'язково призведе до зміни поведінки Москви та деескалації напруження в регіоні", – заявив Маас. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосив, що радше буде навпаки. Маас вважає, що Москва також не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України.
Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія зосередила на українському кордоні найбільшу кількість своїх військ із початку війни 2014 року.
Також у ОБСЄ засудили дії Росії, яка стягує свої військові сили до кордону з Україною. Португалія, яка головує в ЄС, висловила занепокоєння безпековою ситуацією України.
Що відомо про російський газопровід
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінювався в 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона матиме збитки на 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.
Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.
Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".
США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що противники будівництва "Північного потоку-2" намагаються змусити Росію заплатити за події в Україні.