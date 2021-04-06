Нардепи запропонували заборонити використання в Україні популярного в будівництві матеріалу
В Україні можуть повністю заборонити використовувати всі види азбесту та матеріали й вироби, які його містять, наприклад – шифер.
Відповідну норму внесено в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", опублікований на сайті Верховної Ради. 4 квітня цей документ було ухвалено у першому читанні.
Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.
Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курувати, та ін.
У статті 25 цього проєкту є норма про заборону азбесту в будь-яких технологічних процесах і під час будівельно-монтажних робіт на всіх без винятку об'єктах.
До цього переліку потрапляють і покрівельні матеріали, деякі утеплювачі, водопровідні труби і т.п.
Зазначимо, що азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів додав до списку товарів із Росії, які заборонено до ввезення в Україну, низку позицій. Зокрема, під заборону потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір.