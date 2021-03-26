Найбільша в Центральній Європі нафтова компанія залишила 'Північний потік-2' через загрозу санкцій

Найбільша в Центральній Європі австрійська нафтогазова компанія OMV є останнім фінансовим партнером російського "Газпрому" по "Північному потоку-2", який припинив виплати через санкції США.

В OMV 25 березня заявили, що за станом на 31 грудня 2020 року жодних фінансових зобов'язань щодо "Північного потоку-2" не було надано. Про це повідомляє Argusmedia.

Виплати в 2020 році становили всього 17,5 млн євро порівняно з 113 млн євро у 2019-му. OMV прагне повністю дотримуватися всіх санкцій.

Зокрема, компанія регулярно оцінює ризики внаслідок політичних і регуляторних змін всередині і за межами Європи з потенційними несприятливими наслідками для "Північного потоку-2" і діяльності OMV у Росії. Там у компанії є частка видобувних газових активів.

Зазначимо, що OMV є одним із п'яти кредиторів поряд із Shell, німецькою компанією Uniper, нафтогазовою фірмою Wintershall Dea і французькою енергетичною фірмою Engie, які в сукупності зобов'язалися забезпечити довгострокове фінансування половини вартості проєкту. Так, Wintershall Dea в лютому заявила, що виплати становили 730 млн євро і закінчилися до перегляду розділу 232 закону США про протидію американським противникам за допомогою санкцій. У компанії заявили, що не планують жодних подальших виплат.

Нагадаємо, глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено в 2021 році. Наразі він добудований на 90-92%.

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