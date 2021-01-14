НАБУ й далі займається юридичним затягуванням справи Роттердам+, – адвокатка

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 12 січня скасував рішення Окружного адміністративного суду щодо визнання протиправними дій детектива НАБУ з розрахунку збитків у справі "Роттердам+".

Про це повідомила нам пресслужба НАБУ. На думку детективів НАБУ, це рішення підтверджує, що детективи діяли правильно, у межах своїх повноважень, коли самостійно, у формі довідки фахівця розрахували збитки у справі Роттердам+. Сторона захисту вважає це рішення незначним. Таку думку висловила адвокатка сторони захисту у справі Роттердам+ Наталя Дригваль.

– Наталю, як ви оцінюєте таке рішення апеляційного суду?

– Хотіла б зазначити, що ми ще не маємо остаточного рішення ААСК, але беручи до уваги заяви НАБУ, суть такого рішення полягає в оскарженні можливості ОАСК надавати оцінку діям сторони звинувачення зі збору доказів у кримінальному провадженні. Тобто ААСК не розглядав дій детективів НАБУ по суті й не давав висновку щодо правильності їхніх дій і наявності повноважень на здійснення розрахунку збитків, для яких у них зовсім немає такої компетенції. НАБУ й далі займається юридичним затягуванням справи, щоб приховати свою некомпетентність і неправомірні дії в процесі здійснення досудового розслідування.

– Ви вважаєте, що дії НАБУ з розрахунку збитків були неправомірними?

– Безумовно! Для розрахунку збитків один детектив НАБУ залучив як фахівця іншого детектива. А проведення дослідження в кримінальному провадженні може бути здійснено тільки експертом (відповідно до Закону України "Про судову експертизу"), що відкидає наявність таких повноважень у детектива.

Експертиза, долучена САП до справи, була зроблена фахівцями НАБУ, спираючись на ними ж встановлене припущення, що внесення витрат на транспортування у формулі є незаконним. Це припущення і їхній власний розрахунок "збитків" покладено в основу висновку експерта, який підтвердив тільки арифметичну правильність розрахунків.

Ми пам'ятаємо, що експертиза, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули й відсутність від неї збитків, але НАБУ вирішило не брати її до уваги і зайнятися власною експертною діяльністю.

– Тобто ви не згодні з рішенням апеляційного суду?

– Звичайно. Ми будемо оскаржувати це рішення. Це безпрецедентний випадок порушення НАБУ закону і спроби сфабрикувати справу там, де немає складу злочину. Очевидними є порушення і непрофесіоналізм під час здійснення слідчих дій із боку НАБУ, а саме:

Детективи НАБУ намагалися використовувати неприпустимі докази, зокрема власну експертну думку з питання того, як мав працювати енергетичний ринок.

Істотна частина бюджетних коштів була витрачена на дослідження, які не є доказами у справі; детективи НАБУ, не отримуючи позитивного для себе висновку, зверталися щораз до нових і нових експертів.

Було порушено розумні терміни досудового розслідування, за три дні до закінчення термінів досудового розслідування воно було необґрунтовано припинено для продовження збору доказів.

Детективи НАБУ незаконно продовжили слідчі дії й після завершення досудового розслідування – зокрема було складено додаткову експертизу Ірини Педь після закриття справи.

Нагадаємо, що справу "Роттердам+" було закрито прокурором САП щодо підозрюваних осіб 27 серпня 2020 року за браком достатніх доказів вини осіб й вичерпано можливості для їх отримання. 29 вересня 2020 року законність закриття справи "Роттердам+" з огляду на брак складу злочину також підтвердив Офіс генерального прокурора.