НАБУ продолжает заниматься юридическим затягиванием дела Роттердам+, – адвокат

Шестой апелляционный административный суд Киева 12 января отменил решение Окружного административного суда относительно признания противоправными действий детектива НАБУ по расчету убытков в деле "Роттердам+".

Об этом сообщила нам пресс-служба НАБУ. По мнению детективов НАБУ, это решение подтверждает, что детективы действовали правильно, в границах своих полномочий, когда самостоятельно, в форме справки специалиста рассчитали убытки по делу Роттердам+. Сторона защиты считает это решение незначительным. Такое мнение высказала адвокат стороны защиты по делу Роттердам+ Наталья Дригваль.

– Наталья, как вы оцениваете такое решение апелляционного суда?

– Хотела бы отметить, что мы еще не имеем окончательного решения ААСК, но судя по заявлениям НАБУ, суть такого решения заключается в оспаривании возможности ОАСК предоставлять оценку действиям стороны обвинения по сбору доказательств в уголовном производстве. То есть ААСК не рассматривал действия детективов НАБУ по сути и не давал заключение относительно правильности их действий и наличия полномочий на осуществление расчета убытков, для которых у них полностью отсутствует подобная компетенция. НАБУ продолжает заниматься юридическим затягиванием дела, чтобы скрыть свою некомпетентность и неправомерные действия в процессе осуществления досудебного расследования.

– Вы считаете, что действия НАБУ по расчету убытков были неправомерными?

– Безусловно! Для расчета убытков один детектив НАБУ привлек в качестве специалиста другого детектива. А проведение исследования в уголовном производстве может быть осуществлено только экспертом (согласно Закону Украины "О судебной экспертизе"), что исключает наличие подобных полномочий у детектива.

Экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана специалистами НАБУ исходя из ими же установленного предположения, что включение затрат на транспортировку в формуле является незаконным. Это предположение и их собственный расчет "убытков" положены в основу заключения эксперта, который подтвердил только арифметическую корректность расчетов.

Мы помним, что экспертиза, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но НАБУ решило не принимать ее во внимание и заняться собственной экспертной деятельностью.

– То есть вы не согласны с решением апелляционного суда?

– Конечно. Мы будем обжаловать это решение. Это беспрецедентный случай нарушения НАБУ закона и попытки сфабриковать дело там, где нет состава преступления. Очевидными являются нарушения и непрофессионализм при осуществлении следственных действий со стороны НАБУ, а именно:

Детективы НАБУ пытались использовать недопустимые доказательства, в частности собственное экспертное мнение по вопросу того, как должен был работать энергетический рынок.

Существенная часть бюджетных средств была израсходована на исследования, которые не являются доказательствами по делу; детективы НАБУ, не получая позитивного для себя заключения обращались все к новым и новым экспертам.

Были нарушены разумные сроки досудебного расследования, за три дня до окончания сроков досудебного расследования оно было необоснованно приостановлено для продолжения сбора доказательств.

Детективы НАБУ незаконно продолжили следственные действия и после завершения досудебного расследования – в частности была составлена дополнительная экспертиза Ирины Педь после закрытия дела.

Напомним, что дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа 2020 из-за отсутствия достаточных доказательств виновности лиц и исчерпаны возможности для их получения. 29 сентября 2020 законность закрытия дела "Роттердам+" ввиду отсутствие в нем состава преступления также подтвердил Офис генерального прокурора.