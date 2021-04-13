Мінекономіки пояснило, що буде з цінами на продукти в Україні

В Україні спостерігається стабілізація споживчих цін на соціально значущі товари і підстав для подальшого зростання не вбачається.

За останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За оцінками представників рітейлу, до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною. Зокрема, представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.

Представники "Укрцукру" також наголосили, що немає передумов для зростання ціни на цукор.

"Що стосується цінової ситуації, на внутрішньому ринку цукру було відмічено, що попит і пропозиція збалансовані, зростання цін не спостерігається. На сьогоднішній день оптово-відпускні ціни складають 21,35-22 грн/кг з ПДВ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в березні 2021-го індекс цін на продовольчі товари зріс на 2,1% порівняно з лютим, до 118,5 пункту – максимум із червня 2014 року. Подорожчання триває вже десятий місяць поспіль. Найзначніше виросла вартість олії і молочної продукції.

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