Медведчук із родиною за рік розбагатів у два рази – "Схеми"

Активи сім'ї глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука в 2020 році зросли вдвічі порівняно з 2019-м. Зазначається, що більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які проаналізували декларації Медведчука, пише "Радіо Свобода". Так, у 2019 році грошові активи сім'ї політика становили 7 878 017 євро, а в 2020 році вдвічі більше – 14 420 848 євро.

Але якщо в 2019 році родина Медведчука зберігала гроші в основному в євро та гривнях, то в 2020-му найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" та в російських рублях – більш як 784 млн (майже 9,5 млн євро). Власником "Абсолютбанку" є білоруський олігарх Микола Воробей, який став у 2019 році співвласником частини нафтопродуктопроводу в Україні. Громадська організація "Центр протидії корупції" називає олігарха "банкіром" Медведчука й Тараса Козака.

Крім того, журналісти помітили й інші зміни в декларації: наприклад, Медведчук зазначив, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства "Основи інвестицій" та фінкомпанії "Тренд Оптима". Також зі списку підконтрольних сім'ї компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

При цьому політик показав, що у Марченко з'явилися ще дві компанії в РФ, пов'язані з нафтовим бізнесом. Йдеться про ТОВ "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник) та ТОВ "НЗНП Інжиніринг". Друга – будівельна фірма, яка є замовником робіт із модернізації "Новошахтинського заводу нафтопродуктів".

Модернізація повинна забезпечити виробництво бензину стандарту Євро-5. Однак сам завод перебуває під дією українських санкцій із лютого 2021-го за нібито поставку нафтопродуктів в ОРДЛО, однак менеджмент компанії це заперечує.

Раніше стало відомо, що санкції Ради національної безпеки і оборони, введені 19 лютого проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, передбачають п'ять заборон.

Обмежувальні заходи передбачають: блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або зупинку ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема – спеціальних дозволів на користування надрами. А також повну заборону заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

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