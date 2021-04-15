Великий лоукостер закрив продаж квитків на 15 рейсів із України

Авіакомпанія SkyUp вилучила з системи бронювання відразу 15 маршрутів із Києва та Львова до Європи. Ці рейси планували запустити в літньому розкладі 2021-го.

Про це повідомляє avianews.com Так, не можна купити авіаквитки на всі маршрути з аеропорту Бориспіль до Німеччини – Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен і Штутгарт.

Також закрили продаж на маршрути з Києва до Копенгагену, Стокгольму і Острави. У Львові закрили продаж квитків на рейси в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.

Відзначимо, що закриття продажу квитків зазвичай відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси. В даному випадку це може бути пов'язано з низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для туристів із України.

Раніше стало відомо, що уряд Мальти планує виплатити мандрівникам по 200 євро. Такий крок допоможе швидше відновити туристичну сферу, яка практично зникла через пандемію коронавірусу. Однак сума залежить від готелю, який вибере турист, і кількості днів перебування.

Як повідомляв OBOZREVATEL :