Компанія з холдингу "Креатив" збанкрутувала: суд дозволив не повертати держбанкам 7 млрд кредитів

Господарський суд Києва через банкрутства ліквідував підприємство "Еллада" з групи "Креатив". Борги компанії перед державним банками в розмірі 7 млрд грн списали.

Про це повідомляє видання Finbalance. Компанія була визнана банкрутом у січні 2018 року. В ході розгляду справи про банкрутство суд вимоги до "Еллади" низки кредиторів не задовольнив, в тому числі державних Ощадбанку – на 3,43 млрд грн (як забезпечені заставою майна боржника), Укрексімбанку (на 4,2 млрд грн), ТОВ "Завод модифікованих жирів" (215,25 млн грн), ПрАТ "Креатив" (671,3 млн грн), Офісу великих платників податків ДФС (203,1 млн грн), корпорації "Система ССБ" (316 млн грн).

Госпсуд Києва констатував, що "вимоги кредиторів, які визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені, у зв`язку з тим, що ліквідатором не виявлено достатньо майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси для погашення кредиторських вимог".

Раніше Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ “Придніпровський олійноекстракційний завод” з групи "Кернел" Андрія Веревського придбати завод з переробки насіння соняшнику та виробництва олії, який належав ПП "Еллада".

Згідно з судовими матеріалами, загальна кредиторська заборгованість ПАТ "Креатив Груп" – 6,96 млрд грн.

Група "Креатив" була одним з найбільших виробників масложирової продукції в Україні. До складу групи входило три заводи з переробки соняшнику загальною потужністю близько 1,1 млн тонн насіння на рік, а також чотири заводи з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції.

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