Кіровоградщина здала перше відділення екстреної меддопомоги за програмою Зеленського: одразу з операційною

Приймальне відділення, збудоване у рамках президентської програми "Велике будівництво", відкрили 30 березня у Добровеличківській лікарні на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

"Перше відділення екстреної меддопомоги ми створили менш як за пів року. Загальна вартість об’єкту 12,6 мільйона гривень. Завдання президента – функціональність відділення має значно оптимізувати час для порятунку людини. У відділенні є і діагностичне обладнання, й операційна. "Велике будівництво" створює нові можливості. Ми перетворюємо застарілу медичну інфраструктуру на європейську", – заявив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

У Добровеличківській лікарні на Кіровоградщині відкрили нове приймальне відділення Facebook Андрія Назаренка

Роботи на об’єкті стартували торік у жовтні. До існуючої будівлі лікарні добудували нову, загальною площею 348 квадратних метрів. У відділенні обладнали лікувально-діагностичний блок, операційну, лабораторію, кабінет рентген-діагностики, два кабінети ультразвукової та кабінет функціональної діагностики. Уперше за історію лікарні придбали комп’ютерний томограф. Також відділення екстреної меддопомоги оснастили кардіомоніторами, дефібрилятором, стаціонарним і портативним апаратами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами різної потужності, інфузоматами, електрокардіографами та іншим обладнанням.

Відділення екстреної меддопомоги оснастили новим обладнанням Facebook Андрія Назаренка

"Коли у медиків екстрена ситуація, коли рахунок іде на хвилини, а пацієнта необхідно везти в інший кінець лікарні, щоб зробити той рентген... А далі ще встановити точний діагноз і так само швидко, наприклад, прооперувати. Такий собі екстрим, погодьтеся. Віднині все на одній локації. Це означає, шансів на порятунок життів більше", – наголосив Назаренко.

За його словами, у найближчий місяць на Кіровоградщині відкриється ще п’ять нових приймальних відділень. Кожне матиме сучасне діагностичне обладнання.

У найближчий місяць на Кіровоградщині відкриється ще п’ять нових приймальних відділень Facebook Андрія Назаренка

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, у 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.