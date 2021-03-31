Кировоградщина сдала первое отделение экстренной медпомощи по программе Зеленского: сразу с операционной

Приемное отделение, построенное в рамках президентской программы "Велике будівництво", открыли 30 апреля в Добровеличковской больнице на Кировоградщине.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА.

"Первое отделение экстренной медпомощи мы создали менее чем за полгода. Общая стоимость объекта 12,6 миллиона гривен. Задача президента – функциональность отделение должна значительно оптимизировать время для спасения человека. В отделении есть и диагностическое оборудование, и операционная. "Велике будівництва" создает новые возможности. Мы превращаем устаревшую медицинскую инфраструктуру на европейскую", – заявил председатель облгосадминистрации Андрей Назаренко.

В Добровеличковской больнице в Кировоградской области открыли новое приемное отделение Facebook Андрея Назаренко

Работы на объекте стартовали в октябре прошлого года. К существующему зданию больницы достроили новое, общей площадью 348 квадратных метров. В отделении оборудовали лечебно-диагностический блок, операционную, лабораторию, кабинет рентген-диагностики, два кабинета ультразвуковой и кабинет функциональной диагностики. Впервые в истории больницы приобрели компьютерный томограф. Также отделение экстренной медпомощи оснастили кардиомониторами, дефибриллятором, стационарным и портативным аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами различной мощности, инфузоматами, электрокардиографами и другим оборудованием.

Отделение экстренной медпомощи оснастили новым оборудованием Facebook Андрея Назаренко

"Когда у медиков экстренная ситуация, когда счет идет на минуты, а пациента необходимо везти в другой конец больницы, чтобы сделать тот рентген... А дальше еще установить точный диагноз и так же быстро, например, прооперировать. Такой себе экстрим, согласитесь. Отныне все на одной локации. Это значит, шансов на спасение жизней больше", – отметил Назаренко.

По его словам, в ближайший месяц на Кировоградщине откроется еще пять новых приемных отделений. Каждое будет иметь современное диагностическое оборудование.

В ближайший месяц в Кировоградской области откроется еще пять новых приемных отделений Facebook Андрея Назаренко

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Велике будівництво" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.