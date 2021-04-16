Кирило Тимошенко повідомив про запуск нових рейсів між українськими містами

Вже у червні цього року авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") планує запуск регулярних авіарейсів з Києва в Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі роки в межах президентської програми "Велике будівництво" ми плануємо відновити 16 регіональних аеропортів. І якраз днями ми отримали черговий потужний сигнал, який вказує, що ми рухаємося в правильному напрямку: ухвалено рішення, що вже в червні українська авіакомпанія Windrose запускає регулярні авіарейси ще в три міста – Ужгород (тричі на тиждень), Чернівці (тричі на тиждень) і Кривий Ріг (чотири рази на тиждень)", – заявив він.

Перельоти здійснюватимуться на нових літаках ATR-72-600, призначених для регіональних перевезень.

"Рішення авіакомпанії – ще один стимул для того, щоб активніше розвивати інфраструктуру в аеропортах", – зазначив Тимошенко і додав, що державна влада орієнтована на те, щоб популяризувати серед українців звичку користуватися внутрішніми авіаперевезеннями, а для перевізників – створити комфортні умови для роботи.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко, реконструкція міжнародного аеропорту в Кривому Розі є частиною програми Президента "Велике будівництво". Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок державного, місцевого бюджетів та інвесторів.

"З літа повітряні ворота міста готові приймати регулярні рейси авіакомпанії Windrose. Літаки прямуватимуть в аеропорт "Бориспіль". Звідти пасажири зможуть продовжити подорож в інші українські міста. Фактично аеропорт обслуговуватиме потреби 600-тисячного міста і двох великих областей - Дніпропетровської і Кіровоградської. Ці рейси вдихнуть нове життя в сам аеропорт і весь регіон", – розповів Резніченко.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що з цього року програма Президента розширюється на декілька нових напрямків. Одним з них, за словами Тимошенко, стане оновлення мережі регіональних авіахабів.