Кабмін витратить на перевірку "Нафтогазу" десятки мільйонів: найняли міжнародних аудиторів

Володимир Пазій Ринки та компанії 17:29, 14.04.2021 Оновлено: 17:33, 14.04.2021

Кабінет міністрів найняв фірму "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) для перевірки фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" за 2021-2022 роки.

Про це свідчать результати аукціону на "Prozorro", повідомляє пресслужба урядового порталу. Вартість послуг за договором становить 54 млн 154 тис. грн.

Так, згідно з умовами проведеного тендера, всі учасники повинні були відповідати кваліфікаційним критеріям, зокрема, мати достатній штат фахівців, документально підтверджений досвід надання аналогічних послуг та необхідну матеріально-технічну базу.

PwC проведе перевірку консолідованої і окремої фінансової звітності за 2021 і 2022 роки, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Також до ключових завдань входять огляд проміжної окремої та консолідованої звітності, також послуги із супроводу випуску єврооблігацій.

Фінансова звітність охоплює "Нафтогаз" та близько 30 підприємств "Групи Нафтогаз", зокрема АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Ринки та компанії

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