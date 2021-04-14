Кабмін розпорядився виділити 5 млн на "європейське" залізничне сполучення від Чопа до Ужгорода

На засіданні в середу, 14 квітня, Кабінет міністрів затвердив розпорядження про відновлення залізничної колії європейського стандарту від Чопа до пасажирського залізничного вокзалу Ужгорода.

На роботи із відновлення європейської колії шириною 1435 мм із державного бюджету буде виділено 5 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури на офіційному сайті.

"Вперше за 30 років незалежності цього року ми отримали бюджетну підтримку на оновлення залізничної інфраструктури та закупівлю 100 нових пасажирських вагонів", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначимо, що євроколія між Чопом і Ужгородом існувала до 1991 року, але її демонтували.

За словами в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, рішення Кабміну дозволить уже найближчим часом розпочати проєктні роботи з відновлення євроколії.

"Це значно поліпшить міжнародне залізничне сполучення нашої держави з європейськими країнами та розширить інтеграцію транспортного комплексу України в європейський простір", – процитували Юрика на сайті УЗ.

Кошти, передбачені на реалізацію цього проєкту, планується спрямувати на:

виконання робіт із відновлення залізничної колії європейського зразка, зокрема й реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури й об'єктів залізничного транспорту;

проєктування і здійснення авторського та технічного нагляду;

придбання основних і допоміжних матеріалів, обладнання тощо.

В УЗ вказали, що для забезпечення міжнародного пасажирського сполучення шляхами шириною 1435 мм до станції Ужгород через Чоп необхідно побудувати близько 22 км євроколії на частково наявному земляному полотні, а також провести ремонт споруд інфраструктури та інженерних мереж.

Проєктування планується виконувати в три стадії. Першу (техніко-економічне обґрунтування) хочуть завершити в серпні 2021 року.

Реалізація проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб для пересадки з пасажирських потягів України, які їдуть "широкою" колією (1520 мм), на потяги європейської колії (1435 мм) – до країн Європи.

Як писав OBOZREVATEL: