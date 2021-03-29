Держслужба геології анулювала дозволи компаніям, які пов'язують із Фуксом

Державна служба геології та надр анулювала спеціальні дозволи на користування надрами 19 компаніям, які пов'язують із бізнесменом Павлом Фуксом. Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) проти цих організацій.

Про це повідомляється на сайті відомства. Відповідний указ президент підписав 25 березня 2021 року.

Згідно з документом РНБО було ухвалено рішення підтримати внесені СБУ пропозиції про застосування санкцій до 19 компаній: "Гео Коннект", "ЕджейнМакро", "Глобал Гео Інвест", "Транс Сет Гео", "Еко Газ Альянс", "Епівал Енерджі", "ГеоПост", "Юноліт Ойл", "Профи Нафт", "ГеоТаргент","Надра Прайд", "Бест Гео Тех", "Гео Стенс", "Надра Вест Груп", "Гео Форс Ойл", "Бест Оіл Компані", "Надрапростір", "Гео Вертикаль", "Інфо Гео Тренд". Обмежувальні заходи є безстроковими.

"Увага Ради національної безпеки і оборони України до сфери надрокристування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету", – зазначив глава Держгеонадр Роман Опімах.

Крім того, Кабміну разом із СБУ і Нацбанком доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності виконання обмежувальних заходів. Міністерству закордонних справ України доручили проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти ряду компаній, які багато хто пов'язує з бізнесменом Павлом Фуксом. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів фірм за межі України і обмеження або часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території країни.

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