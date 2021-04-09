Через олігарха Веревського бізнес зазнає мільярдних втрат: у Ради вимагають виправити ситуацію

В Україні підприємці, які займаються виробництвом готової аграрної продукції, зажадали скасувати зниження ставки ПДВ для окремих груп аграріїв із 20 до 14%. Через рішення, яке ухвалили на догоду олігарху і власнику "Кернел" Андрію Веревському і за допомогою його депутатської групи "Довіра", бізнес зазнає мільярдних втрат, а ціни на продукти доводиться підвищувати.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Зустріч підприємців із головою податкового комітету Данилом Гетманцевим відбулася 9 квітня. Так, різницю в ставках змушені сплачувати переробні компанії. Ті, хто поставляє українцям готову продукцію: м'ясо, молоко, молокопродукти тощо. Вони, як і раніше, платять свої 20% ПДВ ще й різницю за великі холдинги, такі як "Кернел", у 6%.

Зараз за словами глави профільного комітету Данила Гетманцева, розглядається можливість виправити помилку. Для цього Верховна Рада повинна внести зміни до Податкового кодексу і повернути єдину ставку ПДВ і для сировинників, і для переробної галузі.

"Ми зустрічалися з представниками борошномелів, м'ясної і молочної сфер. Вони скаржилися на незадовільний стан своїх сфер, який виник через рішення знизити ставки ПДВ для окремих груп. Підприємці втратили по 5 млн грн... Це неприпустимо, щоб підтримувалася сировинна сфера, а не переробка", – говорить Гетманцев.

Сам закон нібито повинен був привести до зменшенням скруток. Однак у підсумку в Україні різко подорожчали продукти, а скруток стало тільки більше.

"Ми вважаємо, що вся тяжкість сплати ПДВ у результаті перекладена на кінцевого споживача, на виробника кінцевої продукції", – заявив представник "Хлібодара" Борис Шестопалов.

Виробники готової продукції наполягають: рішення ухвалювали без їхнього відома, а таке нововведення призвело до фінансових втрат як бюджету країни, так і компаній. За різними оцінками великі агрохолдинги зможуть заощадити щонайменше 16 млрд грн.

Виробники молочної продукції через низьку ставку для сировинників утратять близько 1 млрд грн на рік. І всі втрати змушений компенсувати кінцевий споживач – кожен українець, який купує продукти на ринках і в супермаркетах. Через рішення, яке ухвалювали на догоду Андрію Веревському, дорожчають й інші продукти харчування: м'ясо, птиця, молочка.

"Вигодонабувач – великі холдинги, які експортують зернові або олійні... Вважаю, що дуже невеликий відсоток бізнесу отримав вигоду. А від людей які втратили від законопроєкту, це 95%", – розповідає Олександр Скорик, голова Ради асоціації м'ясної продукції.

Підприємці наполягають: ставки ПДВ потрібно міняти найближчим часом. Без такого кроку великі олігархи продовжать економити на виробництві сировини, а виробники готової продукції втратять мільярди гривень і змушені будуть підвищувати ціни для українців.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини, він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ із 20 до 14%. Унаслідок чого всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.