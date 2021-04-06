Будівництво "Північного потоку-2" зупинилося: відомо причину

Баржа "Фортуна" вже другу добу не веде укладання газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії, а трубоукладач "Академік Черський" пішов з точки початку добудови другої нитки та стоїть на схід від острова Борнхольм. Сумарно простій суден уже наблизився майже до трьох тижнів. Роботи в черговий раз призупинили через шторм.

Про це повідомляє EurAsia Daily з посиланням на Marinetraffic. Метеорологи прогнозують, що нестабільна погода може тривати до 10 квітня.

З 31 березня у острова Борнхольм знаходиться і трубоукладач "Академік Черський", який буде добудовувати незавершену нитку А. Це, нагадаємо, найдовша ділянка – трохи більше 68 км. Через шторм судно так і не почало укладку та покинуло точку робіт, сховавшись від шторму на схід від острова.

У лютому Датське морське відомство уточнило в попередженні морякам, що роботи на "Північному потоці-2" плануються вести до кінця вересня та в них братиме участь трубоукладач "Академік Черський". Він є більш технічно придатним для газопроводу судном і може укладати після дооснащення до двох кілометрів на добу.

Раніше стало відомо, що через відмову великих іноземних компаній добудовувати "Північний потік-2", Росія змушена проводити добудову власними силами. При цьому судна РФ знаходяться в аварійному стані, що може привести до катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що США посилюють тиск на "Північний потік-2" та погрожують введенням нових санкцій, тому що будівництво трубопроводу наближається до завершення.