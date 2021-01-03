Біткоїн побив новий історичний рекорд: скільки коштує 3 січня

У неділю, 3 січня, курс біткоїна піднявся вище $34 тисяч, оновивши історичний максимум.

За даними криптовалютної біржі CoinDesk, на 09:30 біткоїн подорожчав на 15.67% і піднявся до позначки $34 418.

Ще в березні цього року перша криптовалюта дешевшала до $5 тисяч, але відтоді стабільно зростає.

Позначку в $20 тисяч біткоїн подолав 16 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу в світі скасували великі форуми в криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

Аналітики ChartsBTC спрогнозували, що курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від $11,5 тисячі до $340 тисяч. Максимальна відмітка для криптовалюти – $1,6 млн. Експерти відзначають, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер вважає, що курс біткоїна досягне $250 тисяч. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.