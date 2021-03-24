Банки пояснили, чому українці не виграють від обмежень комісії за оплату

В Україні депутати від партії " Слуга народу " запропонували обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами. Однак фінустанови заявили, що українці не виграють від нових обмежень.

"Торговці хочуть знизити тариф на 1-1,5% – приблизно 60% від діючих тарифів. При цьому зниження їх витратної частини складе, в залежності від націнки, близько 2-2,5%. Дивовижна історія – забрати у когось (у банків і платіжних систем) 60% доходу, щоб заощадити собі 2%", – заявив в Facebook співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, через обмеження суми комісії банкам доведеться відмовитися від безкоштовних "фішок".

"Тариф, який намагаються "віджати" – паливо всього карткового і платіжного бізнесу в країні. Приберемо його – "машинка" затихне: більше половини цього тарифу дістається клієнтам у вигляді будь-якого роду кешбеків і бонусів, їм оплачується вартість пластика і логістики карт, покриваються витрати на антифрод", – додав Гороховський.

Проти пропозицій депутатів від партії "Слуга народу" виступив і НБУ.

Національний банк повідомив, що запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж у Європі призвело до настання негативних наслідків. Зокрема:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток у обігу та середня кількість карток на одну особу;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

скоротилися програми кешбеків із стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комісії під час розрахунків банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.

Експерти вважають, що в цьому відповідальні платіжні системи Visa і Mastercard. Дії двох компаній повинні були привернути увагу Антимонопольного комітету, а