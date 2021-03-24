Акції американської компанії злетіли після "домовленостей" із Україною: хочуть організувати зустріч Уруського зі SpaceX

На тлі новин про співпрацю з Україною щодо будівництва об'єктів відновлюваної енергетики в Чорнобилі й запуску Національного оператора 5G-зв'язку акції американської компанії подорожчали більш ніж у 50 разів. Українська влада стверджує, що про це їй нічого не відомо. У компанії заявили, що через лобістів планують організовувати зустріч для віцепрем'єр-міністра України Олега Уруського з представниками SpaceX під час його візиту до США – для запуску українського супутника.

Сам Уруський такі домовленості заперечує і заявив, що ніяких лобістів не наймав, а зустрічі з компанією Ілона Маска влада організувала за допомогою офіційних дипломатичних каналів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, 3 березня 2021-го на сайті мін'юсту США було оприлюднено угоду, згідно з якою американська компанія Diplomatic Trade надаватиме лобістські послуги для віцепрем'єр-міністра і міністра з розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на умовах "pro bono", тобто – безкоштовно.

При цьому з публічного повідомлення компанії Enerkon Solar International, яку з Diplomatic Trade об'єднує один і той самий власник – бізнесмен Бенджамін Баллаут, журналісти з'ясували більше деталей. Зокрема те, що фірма Diplomatic Trade нібито планує організувати для Уруського в США зустріч із представниками компанії SpaceX – "для досягнення домовленостей про запуск українського супутника на орбіту за допомогою ракети-носія компанії Ілона Маска".

Віцепрем'єр Олег Уруський підтвердив, що планує візит до Сполучених Штатів, але зазначив, що організовують його Мінстратегпром і посольство США. Також він зазначив, що жодних домовленостей з американськими лобістами з організації зустрічей із представниками SpaceX не було.

Щодо листування з Diplomatic Trade, повідомив, що воно дійсно було, але "без жодних зобов'язань" і "мало суто інформаційний характер". "Виявлення цього, здавалося б, дрібного протиріччя, схоже, вивело журналістів "Радіо Свобода" на набагато більшу містифікацію", – ідеться в розслідуванні.

Журналісти проаналізували вартість акцій компанії і виявили, що за останні три місяці вони зросли більш ніж у 50 разів, із чотирьох центів до 2 доларів. Такий стрибок, на думку юристів, що працюють із фондовими ринками, став можливим через те, що компанія постійно у своїх пресрелізах згадувала про бізнес-проєкти в Україні.

"Незважаючи на те, що і в офісі віцепрем'єра, і в інших відомствах заперечують співпрацю з Enerkon або іншими компаніями Бенджаміна Баллаута, американський бізнесмен продовжує на зустрічах з інвесторами розповідати про амбітні бізнес-плани в Україні. Для чого вони все це можуть робити?" – йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, що в 2020 році Офіс генерального прокурора України виплатив майже 20,5 млн грн компенсацій своїм колишнім співробітникам. Серед них у лідерах за отриманою сумою – скандально відомий Костянтин Кулик, який потрапив під санкції США.

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