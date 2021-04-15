Адміністрація Байдена готова ввести санкції проти держборгу Росії – NYT

Адміністрація Джо Байдена розробляє новий пакет санкцій проти Росії, оскільки багато попередніх заходів були проігноровані. При цьому санкції повинні торкнутися суверенного боргу РФ.

Про це повідомляє The New York Times. Санкції будуть серед тих, що, за словами помічників президента Байдена, є кроками у відповідь на хакерські атаки, відомі як SolarWinds.

Ці кроки будуть включати висилку обмеженого числа дипломатів, як це зробили у відповідь на спроби Росії вплинути на вибори п'ять років тому. Але неясно, чи виявиться цей комплекс дій достатнім для того, щоб утримати Росію від подальших дій.

"Це будуть не просто санкції", – відзначав у лютому радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Він часто говорив, що вони включатимуть в себе "поєднання видимих і невидимих інструментів".

Обмеження на суверенний борг впливають на здатність країни залучати доларові облігації, а кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків. США використовували аналогічні методи проти Ірану.

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