ДТЕК звернеться в Енергоспівтовариство через упередженість НКРЕКП

Компанія ДТЕК вважає необґрунтованим і протизаконним рішення НКРЕКП про повторний штраф 850 тис.грн для "ДТЕК Західенерго", а саму комісію упередженою по відношенню до компанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Компанія вважає, що накладений штраф не відповідає об'єктивним обставинам і є незаконним, а винесене рішення свідчить про необ'єктивність і упереджене ставлення НКРЕКП до "ДТЕК Західенерго", - йдеться в повідомлення.

Регулятором штраф не може бути застосований ні з точки зору права, ні з точки зору здорової логіки, мілини в компанії.

Рішення регулятора, яке в компанії назвали абсолютно незаконним, буде оскаржено в судовому порядку. Також докази упередженості комісії будуть передані до Ради регуляторів і Секретаріату Енергоспівтовариства.

"На жаль, НКРЕКП продовжує йти шляхом пошуку "винних", замість прийняття компетентних рішень, які сприятимуть стабільній роботі на ринку електроенергії. Рішення Регулятора буде оскаржене "ДТЕК Західенерго" в судовому порядку. Також компанія звернеться до Ради регуляторів Енергоспівтовариства і Секретаріату Енергоспівтовариства з відповідними скаргами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня НКРЕКП вирішило оштрафувати найбільших виробників електроенергії-державні компанії "Енергоатом"," Центренерго" і приватну компанію ДТЕК.

Претензії до теплових електростанцій стосувалися нібито недотримання вимоги щодо мінімальних запасів вугілля в період критичної ситуації в енергосистемі, коли станції працювали на максимальній потужності.

У відповідь Державний "Енергоатом" заявив про некомпетентність регулятора, а ДТЕК звернувся до РНБО для перевірки роботи комісії на предмет цілеспрямованого заподіяння шкоди енергосистемі.