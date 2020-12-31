ДТЕК 'Нафтогаз' підписав УРП щодо Зіньківської площі

Компанії групи ДТЕК "Нафтогаз" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) щодо Зіньківської площі в межах найбільш масштабного в історії України конкурсу УРП.

Найближчими роками ДТЕК "Нафтогаз" планує виконати переобробку і переінтерпретацію даних раніше проведеної сейсморозвідки та досліджень свердловин, провести сейсмічні 3D-дослідження, а також пробурити 3 пошукові свердловини. Інвестиції компанії в розвідку і розробку цієї ділянки становитимуть більш як 1 млрд грн.

"2020 рік був непростим для газодобувної промисловості не тільки в Україні, але й у всьому світі через пандемію і рекордне падіння цін на газ. Тому підписання УРП наприкінці року – сильний позитивний сигнал для галузі, який суттєво покращить інвестиційний імідж України. Ефективна реалізація угоди щодо Зіньківської площі є частиною стратегії ДТЕК "Нафтогаз" до 2030 року і, безумовно, це найважливіший крок у питанні нарощування видобутку газу в країні і зміцнення енергонезалежності України", – зазначив генеральний директор ДТЕК "Нафтогаз" Ігор Щуров.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 28 грудня, затвердив тексти договорів семи угод про розподіл продукції (УРП) для видобутку вуглеводнів в Україні. Державна служба геології та надр України визначена уповноваженим органом для організації і супроводу процесу реалізації УРП.

Як повідомляли раніше, обсяг інвестицій всіх перемогли компаній в межах УРП становитиме від 430 млн дол. до 1 млрд дол.