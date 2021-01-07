Долар в Україні подешевшав: скільки коштує валюта на Різдво

Роман Груша Економіка 08:51, 7.01.2021 Оновлено: 08:54, 7.01.2021

Національний банк України в четвер, 7 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,40 грн/$.

За добу американська валюта подешевшала на 3 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 34,84 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 9 копійок.

Долар і євро в Україні подешевшали
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

долар:

  • Купівля – 28,20 грн/$;

  • Продаж – 28,45 грн/$.

Курс долара в банках
Мінфін

євро:

  • Купівля – 34,40 грн/€;

  • Продаж – 34,95 грн/€.

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

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