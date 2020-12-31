Доходи українців за останні місяці пробили позначку у 1 трлн грн

Доходи українців у IІI кварталі 2020 року досягли позначки 1,03 трлн грн. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Водночас витрати населення за липень-вересень становили 1,01 трлн грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Приріст заощаджень склав 18,5 млрд грн. У Держстаті наголосили, що дохід у розрахунку на одну особу становив 19 390 грн (у ІІI кварталі 2019 року – 18 190 грн).

Головне джерело доходів українців припадає на заробітну плату – 44,9%, на соціальну допомогу – 30,4%, на прибуток – 22,3%, на доходи від власності – 2,4%.

Як зростатимуть середні зарплати в Україні:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Однак варто враховувати, що інфляція становитиме близько 7,4%. Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, у зворотному ж – реальний розмір доходу знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.