Дії НКРЕКП щодо "зеленої" енергетики знищують інвестклімат України, – норвезький інвестор

Дії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), щодо заборони виплачувати борги за вироблену в країні "зелену" електроенергію призводять до знищення інвестиційного клімату України.

Про це заявив представник норвезької компанії NBT в Україні Маґнус Йогансен.

"Україна фактично бореться зі своїм же іміджем як успішного напряму для інвестицій. Про це свідчить дуже низький рівень іноземних інвестицій, що надходять в Україну в 2020 році – їх було майже 0", – сказав Йогансен.

За його словами, намір НКРЕКП заборонити розрахунки перед інвесторами в "зелену" енергетику через спеціально залучені для цих цілей кредитних коштів є прямим порушенням законодавства з боку Комісії.

"Якщо НКРЕКП вирішить заблокувати це, то це означає, що вони порушують підписану угоду, на якій вони поставили свій підпис. Це стане дуже сильним сигналом для іноземних інвесторів у багатьох секторах, що Україна не бажає поліпшувати свій інвестиційний клімат", – сказав інвестор.

Він додав, що NBT для реалізації свого проєкту змогла залучити в Україну сім європейських банків і одного французького інвестора.

"Вони можуть бути чудовими партнерами для майбутнього України у відновленні країни. Якщо НКРЕКП вирішить порушити цю важливу угоду, це буде сильним негативним сигналом, і нам буде складно обстоювати нові інвестиції в Україну", – наголосив представник норвезької компанії.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через ініціативи з дискримінації інвесторів і сектору "зеленої" енергетики загалом члени НКРЕКП повинні понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови й зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємцями ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн.

Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.