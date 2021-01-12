Действия НКРЭКУ в отношении "зеленой" энергетики уничтожают инвестклимат Украины, – норвежский инвестор

Действия Национальной комиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в отношении запрета выплачивать долги за выработанную в стране "зеленую" электроэнергию приводят к уничтожению инвестиционного климата Украины.

Об этом заявил представитель норвежской компании NBT в Украине Магнус Йохансен.

"Украина фактически борется со своим же имиджем как процветающего направления для инвестиций. Об этом свидетельствует очень низкий уровень иностранных инвестиций, поступающих в Украину в 2020 году – их было почти 0", – сказал Йохансен.

По его словам, намерение НКРЭКУ запретить расчеты перед инвесторами в "зеленую" энергетику за счет специально привлеченных для этих целей кредитных средств являются прямым нарушением законодательства со стороны Комиссии.

"Если НКРЭКУ решит заблокировать это, то это означает, что они нарушают подписанное соглашение, на котором они поставили свою подпись. Это станет очень сильным сигналом для иностранных инвесторов во многих секторах, что Украина не желает улучшать свой инвестиционный климат", – сказал инвестор.

Он добавил, что NBT для реализации своего проекта смогла привлечь в Украину семь европейских банков и одного французского инвестора.

"Они могут быть отличными партнерами для будущего Украины в восстановлении страны. Если НКРЭКУ решит нарушить это важное соглашение, это будет сильным негативным сигналом, и нам будет сложно отстаивать новые инвестиции в Украину", – подчеркнул представитель норвежской компании.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что через инициативы по дискриминации инвесторов и сектора "зеленой" энергетики в целом члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн.

Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.