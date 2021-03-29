"Укргідроенерго" продала електроенергію компанії Пінчука зі знижкою 18%

Компанія "Дніпросталь-Енерго" (входить в структуру "Інтерпайп" Віктора Пінчука) стала єдиним покупцем електроенергії державної компанії "Укргідроенерго" на аукціоні 25 березня, купивши її зі знижкою 18% до стартової ціни.

Про це свідчать результати аукціону, оприлюднені на сайті "Української енергетичної біржі".

"Дніпросталь-Енерго" придбала 9,6 млн кВт годин з поставкою у квітні за ціною 1,4 грн / кВт.год. Це на 17,8% нижче за стартову ціну, встановленої державною компанією. (1,7 грн/кВт.год).

Компанія олігарха Пінчука отримала електроенергію за ціною на 5% нижче, ніж біржова вартість електроенергії на ринку "на добу вперед" в день аукціону.

Нагадаємо, "Дніпросталь-Енерго" в січні 2021 року стала основним імпортером електроенергії з Білоруської АЕС. На тлі громадської критики закупівель струму у Росії та Білорусі, компанія призупинила закупівлі, однак у квітні знову отримала доступ до міждержавних мереж для поставок з БелАЕС в Україні.

"Дніпросталь-Енерго" входить в структуру корпорації "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука і займається поставками електричної енергії на підприємства групи.