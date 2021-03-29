"Укргидроэнерго" продала электроэнергию компании Пинчука со скидкой 18%

Компания "Днепросталь-Энерго" (входит в структуру "Интерпайп" Виктора Пинчука) стала единственным покупателем электроэнергии государственной компании "Укргидроэнерго" на аукционе 25 марта, купив ее со скидкой 18% к стартовой цене.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, обнародованные на сайте "Украинской энергетической биржи".

"Днепросталь-Энерго" приобрела 9,6 млн кВт часов с поставкой в апреле по цене 1,4 грн/кВт.час. Это на 17,8% ниже стартовой цены, установленной государственной компанией. (1,7 грн/кВт.час).

Компания олигарха Пинчука получила электроэнергию по цене на 5% ниже, чем биржевая стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в день аукциона.

Напомним, "Днепросталь-Энерго" в январе 2021 году стала основным импортером электроэнергии с Белорусской АЭС. На фоне общественной критики закупок тока у России и Беларуси, компания приостановила закупки, однако в апреле снова получила доступ к межгосударственным сетям для поставок из БелАЭС в Украину.

"Днепросталь-Энерго" входит в структуру корпорации "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука и занимается поставками электрической энергии на предприятия группы.