Як продати картинку в інтернеті за мільйони доларів: Прилепа розповів про ринок NFT

Велику популярність у світі набирають NFT-токени, за допомогою яких можна заробити на цифрових картинах. NFT є криптовалютним активом. Розробники можуть створювати необмежену кількість токенів, і часто вони модифікують їх для підвищення інтересу до продукту.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт у сфері IT, блокчейн і криптовалют Богдан Прилепа. NFT – невзаємозамінний токен, який не можна витратити на купівлю чого-небудь, але ним можна підтвердити права власності та унікалізувати цифровий товар для його продажу, передачі або обміну на інший товар.

"Дефіцит інноваційного механізму оцифрування товарів формує власне саму цінність цих токенів. Розробники можуть створювати необмежену кількість NFT токенів, і часто вони модифікують їх для підвищення інтересу до продукту", – говорить спеціаліст.

Також він зазначає, що інвестиційні перспективи напряму наразі не можна точно оцінити, але можна однозначно стверджувати, що в найближчі кілька років NFT матиме величезний попит. Крім того, він пов'язав сьогоднішнє зростання залученості, зокрема і з пандемією COVID-19.

"Уже спостерігаються досить об'ємні затоки грошових коштів у сегмент NFT. Це можна пояснити і тим, що локдауни по всьому світу, в зв'язку з пандемією коронавірусу, змушують людей проводити більше часу в інтернеті, шукати відповідні інвестиційні рішення для збільшення капіталу. Крім того, застосування NFT є найкращим способом підтвердити володіння чим-небудь", – сказав Прилепа.

Настільки високий інтерес до нових токенів викликаний швидкозростальним ціноутворенням на ринку і перспективами великих доходів. Є кілька гучних продажів на цьому ринку. Наприклад, колекційні твори автора Beeple з його картиною "Everydays: The First 5000 Days", яку він продав за рекордні 69,3 млн доларів.

Одним із ключових переваг, крім дефіциту, можливості безлімітного генерації та продажу NFT токенів, варто виділити простоту їх обігу. Так, обмінювати і продавати цифрові продукти на базі цих смарт-контрактів можна на децентралізованих майданчиках, як OpenSea, SuperRare, CryptoPunks або NBA Top Shot. Крім приватного інтересу, на ринок NFT поступово входять і більші гравці, відомі компанії, особистості.

Всесвітньо відомий бренд Pringles увірвався з віртуальним смаком під назвою "CryptoCrisp", який можна "спробувати". Днями Хабіб Нурмагомедов оголосив про запуск власних NFT-токенів, продаж яких почнеться в квітні цього року. Реп-виконавець Akon теж не залишився осторонь та зі своєю командою AKoin у партнерстві з Taqo.io має намір створити цифрову платформу AkonNFT, який слугуватиме розширенню можливостей талантів по всьому світу в таких сферах, як музика, мистецтво, фотографії, кіно та ін.

Нагадаємо, колумніст газети The New York Times Кевін Рус написав колонку "Купіть цю колонку на блокчейні!", зробив із скриншоту колонки NFT і продав його на аукціоні за $560 тис. За останні тижні деякі NFT були продані за сотні тисяч доларів.

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