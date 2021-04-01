Як блокчейн змінює ситуацію в різних країнах і що відбувається в Україні: аналіз Прилепи

Технологія блокчейну не може повністю виключити використання традиційних систем, але вона здатна значно модернізувати ці системи. Хоча глобально питання спірне, з урахуванням того, як швидко змінюються тренди зараз.

Експерт OBOZREVATEL у сферах IT, блокчейн-технологій і криптовалют Богдан Прилепа розповідає про те, як і де використовують технологію.

Blockchain, як і будь-яка інша технологія, безумовно, може використовуватись у сумнівних цілях, але багато експертів вважають, що первинні фахівці можуть адаптувати його так, що зведе нанівець вплив негативного досвіду використання. Потрібно зауважити, що різні держави по всьому світу вже визнали потенціал блокчейн-технології, особливо в питаннях забезпечення безпеки, надійності, прозорості ключових органів управління, і з цього моменту багато хто з них вже бере активну участь, впроваджуючи цю сучасну технологію.

Приклади країн і області інтеграції блокчейна в межах поліпшення ключових державних систем:

Уряд Сінгапуру розглядає можливість використання блокчейна для унеможливлення обману банків з боку компаній, що займаються вантажоперевезеннями. Торгові накладні будуть заноситися в цифрову бухгалтерську книгу, а за наявності будь-яких копій записів банки будуть отримувати повідомлення. Ця система поліпшить координацію між торговим і фінансовим сектором і допоможе перевіряти справжність рахунків-фактур для банків, яку вони не можуть виконувати самостійно.

Крім того, нещодавно Сінгапур заявив про застосування блокчейна для захисту і видачі цифрових сертифікатів вакцин від COVID-19. Причому це буде у співпраці з Малайзією для забезпечення функціональної сумісності двох систем з урахуванням стандартів, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) і іншими країнами.

РФ вивчає різні варіанти використання блокчейна і планує більш широке впровадження в сфері надання послуг. У 2019-му Росія вже тестувала процес виборів в Московську міську думу із застосуванням можливостей блокчейн технології. Рішення здійснене за допомогою платформи Polys на базі мережі Ethereum, яка була розроблена Лабораторією Касперського. Зараз цією платформою управляє компанія Bitfury (платформа Exomun).

У свою чергу, Лабораторія Касперського продовжує займатися розробками в сфері блокчейна і займається зараз новим продуктом Polys.ГОСТ для проведення муніципальних і регіональних виборів.

Швеція прагне використовувати цю технологію в своїй системі земельного кадастру. Угоди з нерухомістю будуть розміщуватися в блокчейні і як тільки будуть укладені угоди між покупцем і продавцем, всі сторони зможуть відстежувати операції в режимі реального часу і контролювати відсутність шахрайських дій.

Платформа дозволить всім сторонам, які беруть участь в угодах, стежити за ходом операцій: покупцям, продавцям, агентам по нерухомості, банкам і самому земельному кадастру.

Уряд Великобританії ще в 2016 році оприлюднив інформацію про реалізацію пілотного проєкту з впровадження технології блокчейн для розподілу виплат по соціальному забезпеченню.

Крім того, головний науковий радник уряду, сер Марк Уолпорт, заявив, що Blockchain слід використовувати для заміни великих ІТ-систем, розташованих в рамках однієї установи. Також, він запропонував використовувати сучасну технологію для забезпечення безпеки медичних записів в Національній службі охорони здоров'я.

У 2017 році Міністерство юстиції України вперше провело пробні аукціони з використанням блокчейна, що є частиною зусиль по підвищенню прозорості державних транзакцій. Проєкт є результатом широкої роботи української влади з модернізації державних установ та викорінення корупції. До речі, фінансування проєкту надходило від Міжнародного валютного фонду та інших інвесторів.

Варто зауважити, що з 2018 року в Україні створена Блокчейн асоціація, Blockchain Association of Ukraine, під керівництвом Михайла Чобаняна, яка займається розповсюдженням і інтеграцією технології в економіку країни.

Зрозуміло, це не повний список держав, які вже прийняли той факт, що блокчейн є невід'ємною частиною у розвитку внутрішньої економіки країн, апгрейда систем голосування, медичних та інших, життєво важливих органів управління.

Крім позитивних складових, не варто забувати, що інтеграція блокчейна має і низку проблем, з якими стикаються традиційні системи.

В першу чергу, потрібно відзначити, що зараз блокчейн має репутаційні проблеми. Як і раніше блокчейн асоціюється у більшості людей з криптовалютою і в їхній свідомості це розглядається, як простір для набивання кишень шахраїв, хакерів і виключно спекулянтів. На боротьбу з цією проблемою, ймовірно піде чимало часу, перш ніж цифрова технологія стане для нас великим і значущим сегментом життєдіяльності.

Суспільство повинно зрозуміти різницю між криптовалютами і самим блокчейном, зрозуміти, що криптовалюта – лише одна із застосувань цієї технології!

Існують і технічні моменти, такі як відсутність масштабованості, відсутність адекватної інтероперабельності, автономність блокчейн проектів, складна інтеграція з успадкованими вже системами, місцями навіть складність у відсутності блокчейн експертів.

Є, мабуть і організаційні проблеми, такі як відсутність належного управління, недостатня компетентність і розуміння, відсутність досвіду і освіти користувачів, ставлення співробітників, що займають керівні посади в блокчейн проектах. Також, існують проблеми безпеки і конфіденційності, в тому числі відсутність відповідних норм регулювання.

Взагалі, блокчейн створює певні проблеми для регулюючих органів, які прагнуть захистити споживачів і ринки. Жорсткість, з якої вони в світових економічних масштабах наблизилися до технології, частково стримує процеси розвитку і економічне зростання в цілому!

Сучасні технологічні досягнення вимагають досить багато часу в своєму вдосконаленні та формування стійкої моделі, яка буде високо затребуваною на ринку. Привабливість blockchain технології не підлягає сумнівам. Це інноваційне рішення здатне кардинально змінити існуючі бізнес-моделі. А з активною демонстрацією більш відкритою зацікавленості учасників ринку і бізнесу в використанні сучасної технології сьогодні, довіру до неї буде тільки зростати.