Біткоїн знову підійшов до позначки $60 тисяч

Олексій Тітофф Криптовалюти 20:07, 11.04.2021 Оновлено: 20:08, 11.04.2021

Станом на неділю, 11 квітня, середня ринкова вартість біткоїну знову підійшла до позначки 60 тисяч доларів.

Як повідомляє Reuters, курс криптовалюти трохи просів, після того як днем раніше досяг позначки в 61 222,22 долара США.

Відзначається, що біткоїн виріс на 116% починаючи з курсу в 27 734 долара на початку 2021 року. Вперше криптовалюта перетнула позначку в 60 тисяч доларів 13 березня – 61 781,83 дол. Це трапилося відразу після того, як президент США Джо Байден підписав пакет допомоги економіки на 1,9 трлн доларів.

Додамо, що приголомшливі успіхи біткоїну в цьому році були обумовлені його масовим прийняттям в якості інвестиції та засобу платежу. У 2021 році такі великі компанії, як BNY Mellon і Mastercard Inc підтримали криптовалюту. Також Tesla Inc Square Inc і MicroStrategy Inc інвестували в біткоїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук зробив прогноз, що біткоїн може обвалитися до 46 тисяч доларів за монету.

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