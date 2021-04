Биткоин снова подошел к отметке $60 тысяч

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, среднерыночная стоимость биткоина снова подошла к отметке 60 тысяч долларов.

Как сообщает Reuters, курс криптовалюты немного просел, после того как днем ранее достиг отметки в 61 222,22 доллара США.

Отмечается, что биткоин вырос на 116% начиная с курса в 27 734 доллара в начале 2021 года. Впервые криптовалюта пересекла отметку в 60 тысяч долларов 13 марта – 61 781,83 долл. Это случилось сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

Добавим, что ошеломляющие успехи биткоина в этом году были обусловлены его массовым принятием в качестве инвестиции и средства платежа. В 2021 году такие крупные компании, как BNY Mellon и Mastercard Inc поддержали криптовалюты. Также Tesla Inc Square Inc и MicroStrategy Inc инвестировали в биткоины.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук сделал прогноз, что биткоин может обвалиться до 46 тысяч долларов за монету.