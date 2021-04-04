Біткоїн може подорожчати: скільки буде коштувати криптовалюта

Уже в найближчі дні вартість біткоїну може перевищити $60 тис. Наразі перша криптовалюта оцінюється в $59,555.54, про це свідчать дані CoinDesk.

Біткоїн продовжує відновлюватися від недавнього падіння котирувань. Криптовалюта встигла відбити більшу частину втрат і торгується недалеко від рекордних значень. Про це OBOZREVATEL розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Фундаментальні передумови для зростання зберігаються: масштабні економічні стимули розвинених країн сприяють розгону інфляції та змушують населення шукати нові інструменти для захисту заощаджень. У Goldman Sachs планують запустити інвестиційні продукти на базі біткоїну вже в другому кварталі 2021 року, а в подальшому надати своїм клієнтам доступ до повного спектру криптовалютних інвестицій. Традиційним фінансовим компаніям стає все складніше ігнорувати інтерес до цифрових активів, так що в недалекому майбутньому інші банки можуть наслідувати цей приклад", – сказав експерт.

Також він додав, що позитивно на вартість криптовалюти позначилося бажання платіжного сервісу PayPal дозволити користувачам здійснювати покупки в магазинах партнерах за допомогою біткоїну. У момент покупки буде відбуватися конвертація, а продавці будуть отримувати вже фіатну валюту.

"Активно розвивається і сегмент DeFi (децентралізованих фінансів): обсяг ліквідності в даних проєктах днями перевищив $80 млрд. Мабуть, DeFi можна назвати головним драйвером ринку в 2021 році. Буквально щодня з'являється все більше пропозицій щодо пасивного заробітку коштів, які знаходять свою аудиторію, готову купувати токени. Інтерес до індустрії не тільки зберігається, але і продовжує стабільно зростати. В таких умовах серйозних корекцій очікувати не варто", – зазначив Родлер.

Нагадаємо, Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником біткоїнів на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн. Біткоїн дає інвесторам "кричущий сигнал" на покупку, тому що він вирішує "очевидну проблему" ненадійності грошей, будучи "спроєктованою термодинамічною надійною" валютою.

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