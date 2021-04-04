Біткоїн може подорожчати: скільки буде коштувати криптовалюта
Уже в найближчі дні вартість біткоїну може перевищити $60 тис. Наразі перша криптовалюта оцінюється в $59,555.54, про це свідчать дані CoinDesk.
Біткоїн продовжує відновлюватися від недавнього падіння котирувань. Криптовалюта встигла відбити більшу частину втрат і торгується недалеко від рекордних значень. Про це OBOZREVATEL розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.
"Фундаментальні передумови для зростання зберігаються: масштабні економічні стимули розвинених країн сприяють розгону інфляції та змушують населення шукати нові інструменти для захисту заощаджень. У Goldman Sachs планують запустити інвестиційні продукти на базі біткоїну вже в другому кварталі 2021 року, а в подальшому надати своїм клієнтам доступ до повного спектру криптовалютних інвестицій. Традиційним фінансовим компаніям стає все складніше ігнорувати інтерес до цифрових активів, так що в недалекому майбутньому інші банки можуть наслідувати цей приклад", – сказав експерт.
Також він додав, що позитивно на вартість криптовалюти позначилося бажання платіжного сервісу PayPal дозволити користувачам здійснювати покупки в магазинах партнерах за допомогою біткоїну. У момент покупки буде відбуватися конвертація, а продавці будуть отримувати вже фіатну валюту.
"Активно розвивається і сегмент DeFi (децентралізованих фінансів): обсяг ліквідності в даних проєктах днями перевищив $80 млрд. Мабуть, DeFi можна назвати головним драйвером ринку в 2021 році. Буквально щодня з'являється все більше пропозицій щодо пасивного заробітку коштів, які знаходять свою аудиторію, готову купувати токени. Інтерес до індустрії не тільки зберігається, але і продовжує стабільно зростати. В таких умовах серйозних корекцій очікувати не варто", – зазначив Родлер.
Нагадаємо, Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником біткоїнів на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн. Біткоїн дає інвесторам "кричущий сигнал" на покупку, тому що він вирішує "очевидну проблему" ненадійності грошей, будучи "спроєктованою термодинамічною надійною" валютою.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Інвестор-мільярдер Рей Даліо, засновник хедж-фонду Bridgewater Associates з оборотом 150 мільярдів доларів, заявив, що існує "велика ймовірність" того, що біткоїн може бути оголошений поза законом.
Американська компанія, виробник електромобілів Tesla почала продавати продукцію за біткоїни. Після цього курс криптовалюти почав рости.