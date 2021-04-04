Биткоин может подорожать: сколько будет стоить криптовалюта
Уже в ближайшие дни стоимость биткоина может превысить $60 тыс. На данный момент первая криптовалюта оценивается в $59,555.54, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Биткоин продолжает восстанавливаться от недавнего падения котировок. Криптовалюта успела отбить большую часть потерь и торгуется недалеко от рекордных значений. Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
"Фундаментальные предпосылки для роста сохраняются: масштабные экономические стимулы развитых стран способствуют разгону инфляции и вынуждают население искать новые инструменты для защиты сбережений. В Goldman Sachs планируют запустить инвестиционные продукты на базе биткоина уже во втором квартале 2021 года, а в дальнейшем предоставить своим клиентам доступ к полному спектру криптовалютных инвестиций. Традиционным финансовым компаниям становится все сложнее игнорировать интерес к цифровым активам, так что в скором будущем другие банки могут последовать этому примеру", – сказал эксперт.
Также он добавил, что позитивно на стоимость криптовалюты сказалось желание платежного сервиса PayPal разрешить пользователям совершать покупки в магазинах партнерах с помощью биткоина. В момент покупки будет происходить конвертация, а продавцы будут получать уже фиатную валюту.
"Активно развивается и сегмент DeFi (децентрализованных финансов): объем ликвидности в данных проектах на днях превысил $80 млрд. Пожалуй, DeFi можно назвать главным драйвером рынка в 2021 году. Буквально каждый день появляется все больше предложений по пассивному заработку денежных средств, которые находят свою аудиторию, готовую покупать токены. Интерес к индустрии не только сохраняется, но и продолжает стабильно расти. В таких условиях серьезных коррекций ожидать не стоит", – отметил Родлер.
Напомним, Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является держателем биткоина на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достигнуть $100 трлн, а курс может достигнуть $5 млн. Биткоин дает инвесторам "кричащий сигнал" на покупку, так как он решает "очевидную проблему" ненадежности денег, являясь "спроектированной термодинамически надежной" валютой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates с оборотом 150 миллиардов долларов, заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоин может быть объявлен вне закона.
Американская компания, производитель электромобилей Tesla начала продавать продукцию за биткоины. После этого курс криптовалюты начал расти.