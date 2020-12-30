YASNO прийматиме показання електролічильників у святкові та вихідні дні

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO вітає киян із новорічними та різдвяними святами й нагадує, що з 1 по 3 січня важливо не забути передати показання лічильника, щоб сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію. Найзручніше зробити це дистанційно зі смартфона або комп’ютера.

Мешканці столиці можуть повідомити показання приладу обліку онлайн:

1) У мобільному додатку YASNO. В оновленому додатку можна також сплатити за світло без комісії, а рахунок надіслати на електронну пошту або у Viber, Telegram чи WhatsApp.

2) Через чат-бота у Viber. У ньому також зручно розрахуватися за електроенергію без комісії та подати заяву-приєднання і документи для укладення договору на постачання природного газу.

3) В Особистому кабінеті на сайті YASNO. Відтепер в онлайн-сервісі можна також одразу після передачі показань сформувати та сплатити попередній рахунок (остаточний рахунок за грудень буде доступний після 5 січня).

4) За допомогою форми швидкої передачі показань на сайті YASNO. Щоб повідомити дані, не потрібно реєструватися в Особистому кабінеті, досить вказати населений пункт, особовий рахунок, показання і контактний номер телефону.

5) В особистих повідомленнях на сторінці у Facebook. Фахівці YASNO внесуть показання в єдину базу постачальника.

Клієнти, які не користуються інтернетом, можуть зателефонувати до контакт-центру YASNO за номерами (044/067/066) 277-18-18 та вибрати в голосовому меню пункт "3". Зазначаємо, що під час новорічних свят контакт-центр працює без вихідних із 8 до 20 години.

Клієнтам, які уклали договір на постачання газу з YASNO, показання газового лічильника, як і раніше, треба щомісяця з 1 по 5 число повідомляти своєму оператору газорозподільчих мереж.

"У святкові дні всі онлайн-сервіси та контакт-центр YASNO продовжують працювати, щоб прийняти від клієнтів інформацію про обсяги спожитої в грудні електроенергії та вчасно сформувати рахунки. У цей період рекомендуємо киянам віддати перевагу дистанційним сервісам, а більш досвідчені користувачі інтернету можуть допомогти близьким та сусідам передати показання та сплатити за світло онлайн, адже в Особистому кабінеті та чат-боті у Viber можна додавати кілька особових рахунків", – розповів директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Довідка: YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.